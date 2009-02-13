В Крыму суд отменил приватизацию... противорадиационного укрытия

Прокуратура Симферопольского района Крыма через суд отменила приватизацию противорадиационного укрытия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, отменив приказ Фонда имущества Автономной республики Крым о включении расположенного в селе Мирное противорадиационного укрытия в перечень объектов, подлежащих приватизации.

«Суд согласился с доводами прокурора о том, что приказ противоречит п. «В» ч. 2 ст. 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества», установившему запрет на приватизацию объектов гражданской обороны», заявили в пресс-службе прокуратуры.