Евросоюз дает Украине сигнал

Переговоры Европейского Союза и Украины относительно заключения расширенного соглашения начнутся в начале будущего года. Об этом заявил председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ, сообщает “Немецкая волна”.

По его словам, успешные переговоры между Евросоюзом и Украиной относительно нового расширенного соглашения обеспечат приближение украинской экономики к евросообществу.

И.БОУГ считает, что комплексное соглашение между Евросоюзом и Украиной фактически будет означать интеграцию Украины на рынок ЕС без решения вопроса относительно ее членства в этой организации.

Этот документ предусматривает усиление сотрудничества в сфере общей внешней политики, обороны и безопасности. Кроме того, как отметил представитель Еврокомиссии, создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом будет требовать от Киева приближения промышленных норм и стандартов к требованиям ЕС.

В то же время И.БОУГ считает, что официально переговоры относительно зоны свободной торговли между ЕС и Украиной смогут начаться лишь после ее вступления во Всемирную торговую организацию, а это, в свою очередь, зависит от принятия Верховной Радой Украины более 20 законов.