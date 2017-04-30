Пограничники отслеживают перемещения "Ночных волков", чтобы те не попали в Украину

Госпогранслужба Украины отслеживает перемещения российских байкеров, которые называют себя "Ночными волками", которые устроили очередной мотопробег по Европе, как в эфире 112 Украина сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Пограничники также отслеживают других лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки во время майских праздников.

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"Есть информация и о других, как отдельных лицах, так и организованных группах, которые, возможно, будут пытаться проникнуть в Украину. В том числе, это касается и так называемых российских байкеров, которые планируют очередной мотопробег якобы странами Европы до Берлина. Как у них это получится - посмотрим, но тем не менее их перемещение также отслеживается", - заявил Слободян.

"Ночные волки" начали мотопробег "Дороги Победы - 2017" в Словакии, они также поедут в Польшу и Чехию.