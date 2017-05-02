В Одессе провели молебен в память о погибших патриотах

В центре Одессы представители различных религиозных христианских конфессий провели молебен в память о погибших 2 мая 2014 года, во время Революции Достоинства и в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, более 300 человек собрались около 18.00 на Греческой площади, где 2 мая 2014 года начались массовые беспорядки, в результате которых в городе погибли 48 человек. Люди пришли с флагами Украины, цветами, многие повязали на плечи желто-синие полотнища.

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В межконфессиональном молебне приняли участие около десяти представителей духовенства, в том числе, УПЦ КП, Греко-католической и Армянской церквей.

Во время мемориального мероприятия люди наклонили флаги на древках, многие стали на колени.

В ходе акции представители духовенства подчеркивали, что молятся за всех погибших – в центре города и на Куликовом поле, за всех, кто отдал жизнь за независимость Украины – участников Революции Достоинства и АТО.

Выступающие отмечали, что независимость когда-то «досталась как бы даром, но сейчас нам за нее приходится платить» в окопах на востоке страны.

Также прозвучало произведение «Пливе кача», ставшая музыкальным символом Майдана.

На Греческой площади также развернута фотоэкспозиция «Необъявленная война», на которой представлены снимки, сделанные в зоне АТО.

Общественный порядок обеспечивает большое количество правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, первыми жертвами 2 мая 2014 года стали украинские патриоты Андрей Бирюков и Игорь Иванов, которые были застрелены в центре Одессы.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.