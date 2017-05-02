В Одессе во второй раз за день "заминировали" Дом профсоюзов, на Куликовом поле произошло несколько конфликтов (фоторепортаж)

С площади эвакуировали сотни людей, которые пришли сюда в связи с годовщиной трагедии 2 мая 2014 года, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области, примерно в 16.30 по спецлинии «102» позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что услышал разговор двух случайных прохожих о том, что Дом профсоюзов заминирован.

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«Сейчас на наличие взрывоопасных веществ или предметов в здание проверяют правоохранители, среди них и специалисты взрывотехнического управления ГУНП и кинологи со служебными собаками», - сообщили в отделе.

Ранее из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов с Куликового поля сегодня были эвакуированы люди, которые собрались по случаю годовщины трагедии. После проверки их опять пустили на площадь.

Сегодня в Одессе на Куликовом поле собрались более 1 тыс. людей. Среди пришедших – те, кто решил почтить память погибших именно в Доме профсоюзов; но часть людей заявляет, что скорбит по всем погибшим в мае 2014 года – их всего 48 человек.

Кроме того, на площади – проукраинские активисты, которые наблюдают за событиями. Среди них – бывший лидер Одесской организации «Правого сектора» Сергей Стерненко.

На Куликовом поле состоялся молебен. Часть присутствующих разбилась на группы, которые общаются между собой. Среди них есть граждане пророссийских взглядов, которые обвиняют в трагедии участников Революции Достоинства.

Одна из групп принесла с собой звукоусиливающее оборудование, с помощью которого проводила митинг. В его рамках выпустили в небо черные шары и белых голубей. Участники митинга скандировали: «Не забудем, не простим!», «Вон из Одессы, бандеровские бесы!» и тому подобное.

Произошло несколько конфликтов. В частности, несколько людей агрессивно отреагировали на присутствие Стерненко, назвали его провокатором и потребовали, чтобы полиция удалила его с Куликового поля. В результате правоохранители вывели активиста из толпы.

Также произошел конфликт из-за того, что правоохранители изъяли с одного из букетов георгиевскую ленту – возмущение высказали несколько пенсионеров. Кроме того, часть присутствующих болезненно отреагировала на присутствие мужчины, у которого на одежде был значок с украинской символикой.

Правоохранители организовали проход, чтобы люди, которые возложили цветы к металлическому забору с фотографиями погибших, могли покинуть площадь.

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что за нарушение порядка задержано 4 человека.

Он не уточнил, что именно задержанные совершили, и отметил, что граждане доставлены в отдел полиции, где сейчас проводится соответствующая проверка.

У рамок с металлоискателями сейчас скопились люди, которые хотят пройти к Дому профсоюзов. Как пояснил Головин, пропуск ограничен, чтобы не допустить большого скопления людей на Куликовом поле. Это, по словам руководителя главного управления, может привести к обострению отношений между оппонентами.

«Как только площадь немного освободится, все желающие смогут пройти», - сказал он.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.