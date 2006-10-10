Арсен Аваков не видит иного пути, как обратиться к Януковичу и Ющенко

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ считает необходимым обсудить с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Виктором ЮЩЕНКО ситуацию, сложившуюся на двух ведущих в своих отраслях предприятиях страны – заводе им. Малышева и первомайском “Химпроме”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом А.АВАКОВ заявил на коллегии ОГА, которая сегодня обсудила социально-экономическую ситуацию в Харьковской области.

“Я не понимаю - почему Министерство финансов и Министерство обороны не выполняют Закон о государственном бюджете, где отдельной строкой предусмотрены средства на модернизацию изделий завода им. Малышева? Не хочу называть это преступлением, но считаю такую бездеятельность очень серьезным административным нарушением”, - заявил А.АВАКОВ.

По информации пресс-службы ОГА, государство прекратило финансирование завода им. Малышева госзаказ по модернизации отечественных танков для потребностей Минобороны Украины. По ее данным, недополучено 37 млн. грн., из-за чего простаивают основные цеха предприятия, растет задолженность по заработной плате.

Аналогичная ситуация на первомайском "Химпроме". Обстановка обострилась до того, что рабочие этого государственного предприятия угрожают перекрыть движение по одной из железнодорожных веток, отмечает пресс-служба.

“Я несколько раз обращался в Кабмин и профильные министерства, и у меня нет другого пути, как обратиться по этим предприятиям к Виктору ЯНУКОВИЧУ и Президенту", - заявил А.АВАКОВ.