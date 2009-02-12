На Крещатике пытались перевернуть авто, из которого пел Черновецкий

Сегодня днем во время акции протеста возле столичной мэрии был задержан один человек.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Киеве, этот человек в ходе проведения акции протеста пытался прорваться через турникеты охраны в здание КГГА, совершив сопротивление сотрудникам милиции.

Сейчас задержанный доставлен в одно из территориальных отделений милиции Киева, где решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за сопротивление сотрудникам милиции.

При этом в ЦСО не исключили, что в случае наличия “определенных признаков” в действиях задержанного он может быть привлечен к ответственности за хулиганские действия.

Кроме того, как сообщили корреспонденту УНИАН сотрудники милиции, которые осуществляют охрану общественного порядка возле столичной мэрии, сегодня около 12.00, когда на Крещатике находилось приблизительно 10 тыс. участников акции, определенные лица, одобрительно относящиеся к действиям киевской власти, подогнали автомобиль и через громкоговоритель включили песни Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В свою очередь кое-кому из противоположного лагеря это не понравилось и они пытались перевернуть автомобиль. Однако сделать это помешали сотрудники милиции.