В Киев прибыли первые участники Евровидения-2017

За прошедшие сутки в пунктах пропуска для воздушного сообщения «Борисполь» и «Киев» пограничники оформили двух участников, которые первые прибыли на песенный конкурс «Евровидение-2017».

Как говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, всего рейсами «Баку-Киев», «Лондон-Киев», «Стамбул-Киев» Дубаи-Киев» для участия в конкурсе и его обеспечения, прибыли 13 человек.

«В ходе подготовки к проведению в Украине в 2017 году «Евровидения» в Государственной пограничной службе Украины был проведен ряд мероприятий, среди которых во взаимодействии с ГФС обработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса в приоритетном порядке. Особое внимание во время прибытия участников конкурса будет уделяться безопасности составляющей и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска», – говорится в сообщении.

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Сейчас Госпогранслужба по данному вопросу уже приняла комплекс необходимых организационных и практических мероприятий. Пропуск через государственную границу участников «Евровидения-2017» осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий «Евро-2012» и других мероприятий.

Предполагается, что основными пунктами пропуска, которые будут задействованы во время пропуска участников и гостей «Евровидения», будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70 % от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20 % будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10 % - железнодорожным сообщением.

«Кроме того, вчера представителями Администрации Госпогранслужбы принято участие на инструктивном совещании руководства Национальной полиции при участии первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового по вопросам обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения массовых мероприятий связанных с днем международной солидарности и ежегодного песенного конкурса «Евровидение», – добавили в ГПСУ.