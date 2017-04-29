В ВМС предупредили о готовности применить оружие в случае провокаций против военных объектов в Одессе

Командование Военно-морских сил Украины заявило о готовности применить оружие в случае провокаций относительно военных объектов или военнослужащих в Одессе.

Об этом сказано в обращении командования ВМС, размещенном в Facebook.

«Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обращается к местным органам власти, к гражданам с просьбой быть бдительными, не «вестись» на провокации российских спецслужб, сохранять спокойствие, соблюдать законы Украины, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщать в военное командование и правоохранительные органы», - сказано в обращении.

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Отмечается, что в последнее время участились случаи попыток совершения провокаций, диверсий, террористических актов и других противоправных действий против военных объектов, особенно в отношении баз (арсеналов), складов и т. д.

Противник активизировал свою подрывную деятельность, в том числе и глубоко в тылу, о чем свидетельствуют факты применения им беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), использование самодельных взрывных устройств, организация разного рода провокаций.

«Подобное, к сожалению, имеет место и в зоне ответственности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Причем, антиукраинские силы свои позорные намерения цинично «подгоняют» под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 в Одессе», - акцентируется в обращении.

В связи с этим командование ВМС обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих будут приняты адекватные меры реагирования, вплоть до применения оружия.

Командование призывает сограждан к здравому смыслу и выражает надежду на понимание.

«Против нашей страны уже четвертый год ведется гибридная война, мы живем и действуем в условиях особого периода, в условиях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», - напоминается в обращении.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 г. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных - другие меры пресечения.