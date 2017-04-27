Полиция Киева задержала похитителя бронзовых деталей с могилы Леси Украинки

Полицейские Киева разыскали злоумышленника, который украл с могилы Леси Украинки бронзовые гирлянды.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции, передает «112 Украина».

"В течение нескольких дней оперативники тщательно проверяли граждан, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей за правонарушения имущественного характера, а также людей, которые не имели постоянного места жительства и состояли на учете в органах полиции. Они также пообщались с охранниками кладбища и лицами, которые могли бы предоставить любую информацию для раскрытия кражи из надгробия", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Подозреваемого задержали возле одного из пунктов приема металлолома, куда он нес свой очередной "клад". Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался.

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"Было установлено, что в день преступления он пришел на Байковое кладбище около пяти часов утра. А там уже с помощью отвертки и плоскогубцев с передней и левой части памятника снял две бронзовые "гирлянды". Через некоторое время металл с надгробия он сдал, а полученные деньги потратил на спиртное и наркотики", - сообщил начальник территориального отделения полиции Голосеевского управления Алексей Петрушко.

Во время обыска частного дома его родственников, куда злоумышленник выносил похищенное, оперативники нашли еще несколько вещей, которые он похитил с кладбища: таблички из ценных металлов, отделка могил из латуни, фрагменты плит и даже барельеф.

Собранные сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 297 ("Надругательство над могилой") Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас следователи проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города. Есть все основания полагать, что на счету задержанного десятки таких эпизодов", - отметил Петрушко.