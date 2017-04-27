В Одессе центры обслуживания надеются возобновить прием документов на загранпаспорта после майских праздников

В связи со следственными действиями СБУ во многих центрах паспортного сервиса приостановили прием документов на оформление загранпаспортов. В одесском подразделении надеются, что работу удастся восстановить после праздников. Об этом со ссылкой на источник в паспортном сервисе сообщает местный портал 048.ua.

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"Такая ситуация по всей стране уже три недели, запретили Киев и Харьков, все остальные в процессе ожидания", - рассказала изданию сотрудник сервиса.

По ее словам, обещают возобновить работу паспортного сервиса после майских праздников.

Как сообщалось, сайт государственного предприятия "Документ", которое занимается изготовлением и выдачей паспортов, перестал работать 6 апреля.