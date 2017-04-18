В Киеве возобновили работу три центра по выдаче загранпаспортов и ID-карт

В Киеве возобновили работу три центра по оформлению заграничных паспортов и ID-карт.

Об этом говорится в информационном сообщении, которое появляется при заходе на сайт государственного предприятия «Документ».

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«Три центра обслуживания граждан «Паспортный сервис» в городе Киеве возобновили работу в полном объеме, как по оформлению, так и выдаче заграничных паспортов и ID-карт. Ожидаем вас по адресам: бульвар Т. Шевченко, 27; проспект М. Бажана, 1-Е; Документ-сервис «Готово», площадь Л. Украинки, 1», - говорится в сообщении.

При этом указано, что остальные центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID-карт через подразделения миграционной службы.

«Если Вы получили SMS о готовности документов и не имеете возможности подождать с получением паспорта, вы имеете возможность получить его в территориальных подразделениях ГМС. По предварительному согласованию необходимо обратиться по телефону центра», - советуют гражданам в «Документе».

Также необходимо выбрать центр, где гражданам удобнее забрать документы. «Убедитесь, что на сайте выбран центр, где вы подавали документы, у каждого центра свой телефон», - говорится в сообщении.

«Центры осуществляют оформление всех видов страхования, справки о несудимости, апостелирование документов с возможностью перевода. По техническим причинам прием документов на оформление биометрического заграничного паспорта и ID-карт временно приостановлено до восстановления работы каналов связи. Работники предприятия делают все возможное для восстановления полноценной работы центров. О начале приема будет сообщено на сайте. Также мы сообщим вам лично о возобновлении приема в случае, если вы оставите свой e-mail в форме ниже», - отмечают в «Документе».

Как сообщал УНИАН, в ГП «Документ» надеются в ближайшее время решить организационные и технические вопросы и на этой неделе возобновить выдачу украинцам биометрических загранпаспортов.

Пресс-секретарь госпредприятия Владимир Полищук объяснил сбои в работе по выдаче загранпаспортов техническими проблемами, связанными со следственными действиями Службы безопасности Украины, которые она осуществляет в отношении одного из операторов связи, с которым сотрудничает ГП «Документ».

6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.