17-летний парень убил 68-летнего пенсионера на почве ревности

В Симферополе (Крым) 17-летний парень зверски убил 68-летнего пенсионера, приревновав его к своей сожительнице, сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК.

Как сообщает ЦОС, женщина, живущая по соседству с одиноким пенсионером, почувствовала едкий запах гари и позвонила в пожарную часть. Прибыв на место, спасатели обнаружили труп хозяина дома и вызвали милицию. Как рассказал начальник отдела Киевского райотдела милиции Евгений КРЕЩЕНЕЦКИЙ, пенсионер умер от ножевых ранений, а дом злоумышленники подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Правоохранители отработали все возможные связи пострадавшего. После проведения оперативно-розыскных мероприятий главным подозреваемым в убийстве пенсионера оказался нигде не работающий 17-летний симферополец. "В райотделе перепуганный задержанный рассказал о совершенном им преступлении", - сообщает крымская милиция. Как оказалось, парень вместе со своей 25-летней сожительницей решили весело провести вечер и отправиться в гости к малознакомому старику, любившему выпить. В ходе распития алкогольных напитков, приревновав пенсионера к женщине, молодой человек ударил его кулаком, а затем нанес 15 ножевых ранений.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК Украины (совершение умышленного убийства группой лиц).