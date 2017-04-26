На Днепропетровщине ГПУ расследует незаконное завладение правами и имуществом четырех сельхозпредприятий на 250 миллионов - Луценко

Департаментом Генеральной прокуратуры по делам в сфере экономики по оперативному сопровождению Нацполиции осуществляется расследование незаконного завладения корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области, чем причинен их владельцам ущерб на 250 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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По его словам, в ходе осуществления расследования в этом производстве один из основных фигурантов обратился к сотруднику полиции с предложением предоставления неправомерной выгоды за то, чтобы последний в рамках расследования уголовного производства не предпринимал действий, направленных на раскрытие преступления.

"Как результат, сегодня указанного фигуранта задержаны при предоставлении 3 000 долларов США должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Обещал еще 15 000, но уже не сложилось", - написал Луценко.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.