Погода до конца недели

На территории Украины 11 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром туман (в южной части местами).

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 8-13°; днем 12-17°, в южной части и в Закарпатье 17-22°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

12-13 октября малооблачно. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в восточной части, в Карпатах, а 13 октября и в северных и центральных областях местами 0-2° мороза, в южной части 5-10° тепла; днем 12-17°, в Крыму, а 12 октября и в Закарпатье 17-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

14-15 октября - без существенных осадков, только в восточных областях, а 15 октября и в Приазовье местами небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, местами 0-2° мороза, на крайнем юге 8-11° тепла; днем 11-18°, в восточной части 9-14°; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.

В г. Киеве и столичной области 11 октября сохранится переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

12-13 октября - малооблачно. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, 13 октября местами 0-2° мороза, днем 12-17° тепла. 14-15 октября погода существенно не изменится.