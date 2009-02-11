США готовы помочь Украине материально

США готовы оказать Украине финансовую помощь.

Как заявил и.о. главы пресс-службы госдепартамента Роберт ВУД, администрация Барака ОБАМЫ «рассмотрит просьбу Украины о предоставлении ей финансовой помощи, если такой запрос поступит», передает ИТАР-ТАСС.

«В то же время, я не могу в настоящее время сказать, какое решение будет принято... Я не могу давать никаких обещаний, поскольку не обладаю информацией о том, что они уже обратились к нам с запросом», - сказал он.

Как сказал Р.ВУД, «я знаю, что премьер-министр ТИМОШЕНКО обратилась по этому вопросу к ряду государств».

На вопрос, где США, сами сталкивающиеся с серьезным финансовым кризисом, изыщут миллиарды долларов для помощи Украине, Р.ВУД ответил: «Украина - важный партнер для США. Поэтому мы рассмотрим ее запрос, если он поступит».