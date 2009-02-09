Задержаны подозреваемые в завладении 20 квартирами граждан

Сотрудники Подольского районного управления киевской милиции задержали двух женщин и мужчину, которые подозреваются в незаконном завладении приблизительно двадцатью квартирами, принадлежавшим жителям столицы.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Подольского РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, в настоящее время задокументировано четыре случая завладения злоумышленниками киевским жильем: 4-комнатной квартирой в Подольском районе столицы, 1- и 2-комнатными на жилом массиве Троещина и 2-комнатной – в Святошинском районе. “Но есть оперативная информация, что таких эпизодов насчитывается почти двадцать”, - отметил он.

По словам А.РАДКЕВИЧА, члены группировки подыскивали одиноких владельцев квартир, которые к тому же вели антисоциальный образ жизни, входили к ним в доверие и предлагали сменить за денежную компенсацию их местожительство на одно из сел в Кировоградской области.

При этом, как отметил сотрудник Подольского райуправления милиции, всех обманутых селили в одном доме, предоставив соответствующие документы на право собственности, определенную сумму денег, пищу и т.п. После оформления документов на столичное жилье “материальная поддержка бывших киевлян прекращалась, и их силой выгоняли из сельского дома”.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, милиция просит всех, кто мог пострадать от противоправных действий задержанных, подавать заявления в правоохранительные органы.