В Харькове откроют крупнейшую в Европе площадку с тренажерами для стрит-воркаута

В Харькове откроют самую большую площадку с тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе. Об этом заявил начальник управления физкультуры и спорта Харьковского горсовета Константин Курашов.

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"Мы учли опыт, который получили после открытия первого зала. Тот зал маленький, а второй – намного больше. В нем будут установлены очень хорошие тренажеры. Думаю, зал будет пользоваться большой популярностью в таком районе, как ХТЗ, и у местной молодежи появится прекрасная возможность приобщиться к здоровому образу жизни", - цитирует Курашова пресс-служба горсовета.

Сообщается, что новый зал будет располагаться по адресу: ул. Электровозная, 15. Открытие второго специализированного зала для стрит-воркаута в Харькове планируется в сентябре.