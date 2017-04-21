В Черновцах трое детей сбежали из детсада и разгуливали по улице

В Черновцах трое детей из-за недосмотра воспитателей сбежали из садика и разгуливали по улице. Такую информацию во время сессии городского совета озвучил один из депутатов.

По его словам, инцидент произошел 11 апреля в ДОУ №41. Трое детей во время прогулки спрятались в павильоне под столом, воспитательница не заметила этого и вернулась в группу без них, сообщает Черновицкий проминь.

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Дети, тем временем, беспрепятственно вышли за территорию сада через открытую калитку, перешли дорогу и гуляли по улице Комарова, где их случайно встретила мать одного из малышей. Женщина вернула беглецов в детсад.

"Родители, к сожалению, не вызвали полицию, директор же садика перед ними не извинилась, извинились только воспитатели. Потом заведующая накричала на детей, довела их до слез, родителей при этом рядом не было, – рассказал местный депутат.

Как сообщал УНИАН, в одном из детсадов Кривого Рога у трехлетнего мальчика диагностировали открытую форму туберкулеза.