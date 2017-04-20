В Украине под запрет попал еще один российский телеканал

Российский телеканал Multimania TV изъят из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине. Об этом сообщили в Нацсовете по телерадиовещанию.

Национальный совет на заседании 20 апреля принял решение исключить телеканал Multimania TV из перечня иностранных программ для ретрансляции провайдерами программной услуги в Украине.

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На сайте отсутствуют какие-либо сведения о том, что это латвийский телеканал, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности свидетельство о регистрации и лицензия "Роскомнадзора".

Также зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация). "Согласно украинскому рекламному законодательству, трансляция/ретрансляция зарубежных телепрограмм, которые содержат рекламу и происходят из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не являются странами Европейского Союза, запрещена", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по результатам мониторинга телеканала "Охотник и рыболов", имеющий юрисдикцию Российской Федерации, Нацсовет 23 февраля принял решение изъять его из перечня разрешенных в Украине.