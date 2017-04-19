Главная сцена Евровидения-2017 почти готова, завтра начнутся репетиции (фото)

Все монтажно - строительные работы на главной сцене Евровидения -2017 уже закончены.

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на заместителя гендиректора НТКУ Павла Грицака.

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Сцена песенного конкурса Евровидение готова на 95%, первая страна, которая проведет репетицию - Швеция.

Уже 20 апреля будут проведены технические репетиции, со статистами для трех стран.

Уже с 21 по 24 апреля будут проведены все репетиции со статистами для всех стран. После этого начнутся репетиции шоупрограм.

В финале Евровидения выступят Руслана, Джамала, ONUKA, которая будет выступать с оркестром.

Как сообщалось, 62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.