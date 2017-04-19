Львовский мусор нанес Тернопольщине убытков уже на полмиллиона гривень

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции, в целом в Тернопольской области выявлено уже 13 фактов сброса отходов из Львова на территории Тернопольщины.

Общая площадь загрязненных земельных участков составляет 2 тыс. 689 м2. Всего было сброшено 3 тыс. 494 м куб. мусора, сумма рассчитанных убытков составляет 0,5 млн грн.

В частности, работниками экоинспекции зафиксирован сброс мусора в пределах Беримовского сельсовета Зборовского района (дважды), Шумской городского совета, Пробежнянского сельсовета Чертковского района Монастыриски городского совета (дважды), Малашовецкого сельсовета Зборовского района, Куряневского сельсовета Бережанского района, Лановецкого городского совета, Микулинецкого поселкового совета Теребовлянского района, Скала-Подольского поселкового совета Борщевского района, Глебовского сельсовета Гусятинского района, Коцюбинчицком сельсовете Чертковского района (в общезоологическом заказнике местного значения «Коцюбинчики»).