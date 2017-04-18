Тюремный полк

20 мая 2014 года в Подмосковье произошла железнодорожная авария. Тогда грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом Москва-Кишинёв, погибло 6 человек и более 30 получили ранения. Это происшествие могло стать одним из пунктов печальной статистики на транспорте, если бы не один маленький нюанс. Тогда российское общество находилась в хмельном угаре после захвата Крыма и попытках построить «русский мир» на востоке Украины. И хотя уже было ясно, что упомянутая ж/д катастрофа произошла из-за некорректной работы техники, 21 мая была предпринята попытка найти в ней «украинский след» и списать всё на украинских «диверсантов» и «радикалов». И хотя Путин тогда заявил, что нет оснований говорить о террористическом акте, все же стало понятно из его выступления, что именно украинцы стремятся принести побольше проблем на священную российскую землю. Президент РФ прямо сказал, что органы ФСБ «внимательно» следят за перемещением «радикалов» из Украины в РФ и их задерживают.

Собственно, одно это предложение стало своего рода командой «фас» против граждан Украины для российских спецслужб и правоохранителей. И здесь включена железная логика: если человек убит российской бомбой (как в Сирии) или застрелен в ходе спецоперации на Северном Кавказе – значит он террорист. Если же в РФ въехал гражданин Украины – высока вероятность, что он будет назначен «радикалом» и как результат, преступником.

С начала российского вторжения в Украину появились не только десятки украинских политических заключенных. Кого-то, как Надежду Савченко, удалось обменять, так что она смогла с головой окунуться в украинскую политическую жизнь. А кто-то, как Олег Сенцов и Александр Кольченко, за несогласие с аннексией Крыма осуждены и отбывают свои многолетние несправедливые сроки. Есть и совсем ужасные истории. Например, осужденный за участие в боях в 1994-1995 годах в Чечне против федеральных войск Станислав Клых. Он не только на тот момент был студентом и сдавал сессию, что потвердели множество свидетелей, но еще и «воевал», по версии российского следствия, с будущим российским премьером Арсением Яценюком. Или например, украинец Сергей Литвинов был арестован в 2014 году за якобы убийство в составе добровольческого батальона 39 (!!!) человек, но в связи с полной абсурдностью обвинения, был отправлен на зону за разбой.

Есть тысячи граждан Украины, осужденных и отбывающих в российских тюрьмах длительные сроки, о которых ничего или почти ничего не известно

Еще есть отдельный кейс крымских татар, против которых не прекращаются репрессии. У российской власти они, как правило, «организаторы массовых беспорядков» и «террористы».

Статус украинских политзаключённых не сильно влияет на судьбу арестантов, но внимание общественности и правозащитников даёт шанс в будущем на обмен. А есть тысячи граждан Украины, осужденных и отбывающих в российских тюрьмах длительные сроки, о которых ничего или почти ничего не известно.

На 30 марта 2017 года в учреждениях уголовно-исправительной системы РФ отбывают наказание 4606 (!!!) осужденных гражданина Украины.

Четыре тысячи шестьсот шесть человек. Эта цифра никогда не публиковалась в Украине, но даже она не является полной.

Например, Олега Сенцова в этой статистике нет. Кремль считает, что захватив Крым, все граждане полуострова по хитрому российскому закону, как крепостные, автоматически приобрели российское гражданство. И Сенцов как раз один из таких. А сколько еще граждан Украины в Крыму по решению фейковых судов попали в настоящие тюрьмы? Кроме этого, сотни украинцев месяцами и даже годами находятся в российских СИЗО, пока нет окончательного решения судов, и с юридической точки зрения они не являются осужденными. Небо для них тем не менее закрыто решеткой. Самые известные примеры – это арестованный по статье «шпионаж» корреспондент Уфкринформа Роман Сущенко и «диверсанты» из Крыма Евгений Панов и Андрей Захтей.

При пресечении границы происходит проверка пассажиров, и всегда можно «неожиданно» у гражданина Украины «под подушкой» найти маленький странный пакетик

По данным МИД Украины за военные 2014-2016 годы, свыше двух тысяч граждан Украины осуждены только за совершение уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. И массовое использование этой статьи демонстрирует, что с одной стороны многие наши соотечественники ищут «лёгких» денег», с другой – российские следователи лёгкого выполнения плана. При пресечении границы происходит проверка пассажиров, и всегда можно «неожиданно» у гражданина Украины «под подушкой» найти маленький странный пакетик. Это уже основание, чтобы лишить человека свободы на срок от пяти лет. Это выполнение «плана» четко укладывается в защиту родины от злых соседей.

Украинцам, попавшим в оборот российской картельной системы, помочь крайне сложно. Одна из причин, что о таких задержаниях известно далеко не всегда. На сегодняшний день Украине известно о судьбе всего 4079 ее граждан. Сотни украинцев затеряны на бескрайних просторах Российской Федерации, и российские власти не считают нужным ставить в известность представителей Украины, что этих граждан уголовно преследуют.

Требования Венской конвенции о консульских отношениях, как и многие другие международные нормы, для России не указ.

Роман Цимбалюк, Москва