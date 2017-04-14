В Украине декоммунизированы почти тысяча населенных пунктов - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что в Украине в рамках декоммунизации переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".

Говоря о вопросах декоммунизации, спикер отметил, что "фактически, мы провели все решения, которые были необходимы для парламента".

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"Почти тысяча населенных пунктов в Украине были переименованы. И я уверен: это решение - стратегическое для страны", - сказал Парубий.

Он добавил, что это решение "на века будет определять психологию украинцев и развитие нашего государства".

Ранее в Институте национальной памяти обнародовали итоги по декоммунизации за 2016 год.