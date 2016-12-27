В Институте национальной памяти обнародовали итоги по декоммунизации за 2016 год

Украинский институт национальной памяти обнародовал результаты реформы декоммунизации состоянию на декабрь 2016 года.

“2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу”, — говорит Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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По данным, что их Институт получил от областных государственных администраций, по состоянию на декабрь 2016 года избавились от тоталитарных названий 51 493 объекта топонимики в городах, поселках и селах. Это — улицы, площади, скверы и тому подобное.

В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина – 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством "лениных" в публичном пространстве.

За уходящий год, Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент Украины преимущественно опирался на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел.

“Но декоммунизация не завершилась, – объясняет Владимир Вятрович, — не только потому, что остались в публичном пространстве памятники вождям тоталитарного режима даже в столице и где-не-где еще продолжаются обсуждения относительно новых названий. Самое важное – должна продолжаться работа по донесению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима и борьбу с ним украинцев. И эту работу Украинский институт национальной памяти будет продолжать в следующем году”.

“Для чего постоянно напоминать о преступлениях режима, которые давно в прошлом? Это важно для миллионов убитых наших соотечественников, которые не имели права на память. Это необходимо для миллионов наших современников – как прививка для здорового, свободного будущего”, – подчеркнул Владимир Вятрович.

Согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики" после общественных обсуждений решениями местного самоуправления и парламента утверждались новые названия для объектов топонимики, в которых нет пропаганды тоталитаризма.