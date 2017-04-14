Гройсман о реформе образования: украинцы должны получить доступ к новой качественной школе

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивает необходимость ускорить реформу образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Говоря о системе образования, премьер отметил, что "мы внесли в парламент и совместно с вами работаем над реформой образования".

"Мы должны ускорить принятие этих решений. Украинцы должны получить доступ к новой качественной украинской школе. Школе, которая формирует личность настоящего патриота, который способен быть конкурентным в сегодняшнем конкурентном мире", - сказал Гройсман.