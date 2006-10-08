Следствие рассматривает ряд версий убийства Политковской

Следствие рассматривает ряд версий убийства обозревателя российской "Новой Газеты" Анны Политковской.

Как передает ИТАР-ТАСС, не исключено, что преступление было связано с журналистской общественной деятельностью погибшей.

По словам зампрокурора Москвы Вячеслава РОСИНСКОГО, "в качестве одной из версий рассматривается умышленное убийство, сопряженное с выполнением ею общественного долга". По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса РФ. Зампрокурора отметил, что на месте преступления найдены пистолет и гильзы.

"При расследовании будут рассматриваться все без исключения версии - от бытовой до связанной с профессиональной деятельностью. Однако пока подтверждения того, что убийство было совершено при обычном разбойном нападении, нет. Следов ограбления также не обнаружено", - отметили в правоохранительных органах. Там считают, что преступление было "заказным". "Киллер действовал профессионально, никто из соседей звуков не слышал", - сказал собеседник агентства.

А.Политковская была убита вчера днем двумя выстрелами из пистолета, один из которых был произведен в голову. Установлено, что обозреватель "Новой газеты" подъехала к дому на улице Лесной на своих "Жигулях" и, оставив пакет с покупками в машине, поднялась наверх.