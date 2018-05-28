Гаагский суд: решение, которого не ждали?

Международный суд ООН в Гааге в конечном итоге поставил точку в долговременном споре между Украиной и Румынией относительно делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Черном море. Обе стороны демонстрировали удовлетворение решением суда. В то же время, кажется, что румынская сторона имела для этого больше оснований, чем украинская.

Спор относительно морских границ между двумя странами тянется с 1997 года. Именно тогда Украина и Румыния признали принадлежность острова Змеиный, однако разделить шельф не могли и до сих пор. После длительных переговоров Бухарест, как это было и предусмотрено предыдущими договоренностями с Киевом, 16 сентября 2004 года подал иск в Международный суд ООН. На рассмотрение позиций сторон и вынесения приговора суда пришлось потратить почти 4,5 года.

Последние публичные слушания, на которых стороны представили свои позиции, прошли 2 и 19 сентября 2008 года. Румыния среди основных аргументов в свою пользу избрала позицию относительно невозможности считать Змеиный островом, которой имеет право на исключительную экономическую зону больше 12 морских миль, а также апеллировала к исторической справедливости, считая, что в 1947 году, сразу после второй мировой войны, Змеиный перешел под юрисдикцию СССР незаконно. Украина, в свою очередь, сосредоточила свои усилия на том, чтобы доказать, что Змеиный является прибрежным островом, а также на том, что длина украинского побережья значительно превышает длину румынского. Что касается конкретных цифр, то тут есть определенные разногласия. Да, сразу после публичных слушаний в сентябре прошлого года, представитель Украины в суде Владимир Василенко заявил в интервью УНИАН, что длина украинского побережья в 3-4 раза больше длины румынского. Однако, в суде прозвучала цифра: в 2,8 раза.

Впрочем, все это не имеет большого значения на сегодня, когда решение уже известно. Президент Международного суда Розалин Хиггинс, для которой нынешнее заседание стало сотым и последним в ее карьере на этом посту, объявляя решение заявила, что остров Змеиный, хоть и имеет право на 12-мильную зону, в то же время, не может считаться прибрежным островом, поскольку находится вдалеке от побережья. А следовательно, не может и повлиять на перенесение срединной линии. “Учет острова Змеиный означал бы юридический пересмотр географии”, - заявила судья. Похожую позицию суд занял и по второму аргументу Киева. «Диспаритет в длине прибрежной линии не имеет прямого математического применения», - отмечается в объявленном решении суда. В итоге, по словам Василенко, Украина получила исключительную экономическую зону, которая в 2,1 раза превышает румынскую.

Аргументы румынской стороны также были определенным образом пересмотрены. Во-первых, суд отказался от оценок исторической справедливости, признав в то же время, что в соответствии с договоренностями от 1949 года между Румынией и СССР, исключительная экономическая зона вокруг Змеиного может составлять 12 морских миль (а не 20, как обычно). Во-вторых, определил свою позицию относительно того, как считать срединную линию в районе Каркинитского залива. На картах, представленных ниже (карты 1, 2 – УНИАН), четко видно, что суд решил считать крайнюю точку по линии, которая соединяет мыс Прибойный на севере залива с мысом Тарханкут на юге, а не выбирать крайнюю восточную точку залива, как это предлагали румыны.

Карта 1. Синим обозначено предложение о делимитации Украины, красным – предложение Румынии.

Карта 2. Делимитационная линия, определенная Международным судом ООН.

В целом, решение суда, как и практически всегда в такого рода делах, оказалось компромиссным. Правда, у румынской стороны, кажется более оснований для радости, поскольку по словам представителя Бухареста в суде Богдана Ауреску, суд на 79% удовлетворил требования Румынии. Другой представитель Румынии, заместитель главы Национального агентства по минеральным ресурсам Герман Михай заявил в интервью УНИАН, что решение суда пойдет на пользу обеим странам. “Это – честное решение”, - сказал он, не исключив возможность сотрудничества с Украиной в области геологоразведки и добычи нефти и газа, из-за месторождений которых, собственно, и тянулся спор. (По некоторым оценкам, запасы газа на Черноморском шельфе оцениваются в 100 млрд. кубометров, нефти – в 15 млн. тонн. – УНИАН).

Украинская сторона своей детальной позиции на время написания материала так и не сформировала, выразив лишь удовлетворение тем, что спор с Румынией завершился. «Очень важно, что в украинско-румынских отношениях снята последняя проблемная ситуация», - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Купчишин после небольшого совещания украинской стороны, которое состоялось сразу по завершению почти 2,5-часового оглашения решения суда. Немного погодя представитель Украины в суде господин Василенко назовет и другие “плюсы”, которые после него повторит и спикер МИД Василий Кирилич в Киеве, и заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук. Среди этих плюсов – игнорирование аргументов румынской стороны, а также возможность существования вокруг Змеиного континентального шельфа большего, чем 12 миль. И если с первым еще можно согласиться с некоторыми замечаниями (скажем, что аргументы Киева постигла та же судьба), то второй “плюс” выглядит явно надуманным: для аргументации используется тот факт, что делимитационная линия не прошла, как это предлагал Бухарест, вокруг Змеиного, а отвернула на Юг (карта 3 - УНИАН). Но это объясняется лишь тем, что суд при вынесении решения не посчитал крайней восточной точкой Каркинитский залив, но никоим образом не желанием повысить статус Змеиного

Карта 3. Делимитационная линия вокруг острова Змеиный

По-видимому, было бы неуместным называть решение суда победой одной из сторон. В то же время, отсутствие обоснованных комментариев из Киева дает основания считать, что такого результата в Украине не ожидали.

Сергей Воропаев, Гаага – Брюссель