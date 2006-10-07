Севастополь считает убытки от базирования Черноморского флота
Компенсация должна превысить 100 млн. грн.
Севастопольский городской совет на следующей неделе на своем пленарном заседании планирует утвердить новый расчет объема компенсации потерь бюджета города от базирования здесь Черноморского флота РФ, а именно: в результате неполучения налога на земельные участки, находящиеся в аренде у флота, и невозможности размещения на них объектов городского хозяйства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Севастополе председатель городского совета Валерий САРАТОВ.
По словам В.САРАТОВА, согласно расчетам, после проведенной индексации должна быть утверждена цифра в размере 102 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, начиная с 2003 года, Севастополь на компенсацию потерь в результате пребывания на его территории ЧФ РФ получал из государственного бюджета целевую субвенцию на финансирование социально-экономической сферы в размере от 32 до 63 млн. грн., а последний год - около 100 млн. грн.