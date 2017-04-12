В Барышевке люди перекрыли железную дорогу

В районе города Барышевка Киевской области пассажиры перекрыли железнодорожные пути, заблокировав движение на железной дороге.

Как передает корреспондент УНИАН, в соцсетях около 8:30 начали появляться сообщения, что поезда на этом участке железной дороги остановились и стоят около часа.

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Пассажиры утверждают, что по информации проводников, колеи в обе стороны перекрыли местные жители, которые протестуют против сокращения подвижного состава пригородных электропоездов.

В пресс-службе «Укрзализныци» подтвердили факт блокировки железнодорожного полотна в обоих направлениях посторонними лицами» и пообещали в ближайшее время обнародовать более детальную информацию по этому поводу.