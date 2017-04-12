Аваков сообщил о задержании подозреваемого в совершении убийства журналиста Сергиенко

Силовики с погоней и стрельбой задержали одного из подозреваемых в громком убийстве активиста Євромайдана и журналиста Василия Сергиенко из Черкасской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Убийство произошло 4 апреля 2014 года. Сергиенко похитили из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, жестоко убили и закопали в лесу. Трое подозреваемых уже на скамье подсудимых, еще один – гражданин Н. - прятался от полиции на протяжении трех лет.

В конце концов оперативники выследили его в Васильковском районе на Киевщине и устроили многодневную засаду. Во время задержания преступник пытался скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы прострелили колеса и поймали вооруженного пистолетом подозреваемого.

Сейчас держат обыски по адресам, где проживал задержанный. Вскоре полиция Черкащины предъявит ему подозрение.