Президент надеется на правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что правительству удастся удержать инфляцию в прогнозируемых рамках.

Как сообщили УНИАН в официальном Интернет-представительстве Президента, глава государства отмечает, что рост индекса потребительских цен в сентябре должен стать предметом усиленного внимания Кабинета Министров и Национального банка к развитию инфляционных процессов на конец текущего года. Президент считает, что имеются все предпосылки, чтобы удержать годовую инфляцию на уровне не выше 10%. Для этого необходимо задействовать весь арсенал инструментов правительства. При этом В.ЮЩЕНКО отмечает, что административное влияние на ценообразование является недопустимым и в любом случае не должно применяться.

Относительно роста цен на жилищно-коммунальные услуги, то Президент подчеркивает необходимость упростить механизм предоставления льгот и субсидий для населения и выплат денежных компенсаций для малообеспеченных слоев граждан.