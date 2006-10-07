Парламент позволит увеличить штрафы на дорогах в 10 раз

Руководство Государственной автомобильной инспекции Украины ожидает, что через полтора месяца Верховная Рада примет закон, который усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, «если все будет идти как по маслу, то не менее как через месяц-полтора» в Украине будет утвержден разработанный Департаментом ГАИ и МВД закон, который усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения.

С.КОЛОМИЕЦ отметил, что сегодня этот законопроект находится в юридическом отделе Кабинета Министров Украины, в следующий четверг он должен быть рассмотрен на заседании правительственного комитета. После этого, сказал он, «если ничего не помешает», законопроект в следующую пятницу будет рассматриваться Кабинетом Министров, а затем на протяжении недели должен быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Говоря о дальнейшей судьбе этого законопроекта, начальник ГАИ отметил, что во время разговоров с народными депутатами последние выразили свою готовность поддержать предложенные изменения за нарушения правил дорожного движения, которые предусматривают увеличение штрафных санкций в 5-10 раз.

Кроме того, С.КОЛОМИЕЦ выразил мнение, что в Украине нужно разработать новый единый закон о реализации исполнительного производства взыскания административных санкций, который должен касаться, в том числе, и взимания выписанных сотрудниками ГАИ штрафов за нарушение правил дорожного движения.

По поводу аварийной ситуации на дорогах Украины в этом году С.КОЛОМИЕЦ отметил, что впервые за последние 5 лет службам ГАИ удалось достичь сдвигов в уменьшении количества дорожно-транспортных происшествий. Так, по его словам, за 9 месяцев этого года количество ДТП уменьшилось на 1,5 тыс. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; количество погибших уменьшилось на 456 человек, а травмированных - на 1 тыс. 200. В контексте указанного С.КОЛОМИЕЦ выразил надежду, что до конца года будет наблюдаться уменьшение количества погибших.

Кроме того, он сообщил, что в этом году органам ГАИ удалось завершить технический осмотр 95% подвижного состава транспортных средств Украины, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 89%. В связи с этим в бюджет от полученного транспортного сбора поступило на 237 млн. грн. больше. Он также отметил, что при уменьшении численности личного состава Департамента ГАИ МВД Украины инспекторами ежедневно фиксируется на 15% нарушений больше, чем было раннее, когда количество личного состава составляло 23 тыс. (сегодня эта цифра немного превышает 15 тыс. человек).