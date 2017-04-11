От традиционного к современному: как в Киеве проходит фестиваль писанок (фоторепортаж УНИАН)
Фестиваль писанок в Киеве продлится до 23 апреля.
В Киеве в рамках пасхальных празднований проходит VII Всеукраинский фестиваль писанок.
Так, как отмечают организаторы, на Софийской площади в столице коллекция писанок насчитывает 374 авторских писанок-малеванок на самую разнообразную тематику, иногда довольно неожиданную.
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Кроме того, экспонаты в рамках фестиваля представлены и на других локациях:
- на Владимирском проезде проходит Пасхальная ярмарка и Ярмарка садоводства
- на Михайловской площади расположена зона детских развлечений, где также собраны 100 детских писанок-малеванок и 111 традиционных писанок-малеванок.
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- в парке "Владимирская горка" размещена лаунж-зона, зона мастер-классов, ярмарка живописи, ярмарка хенд-мейда.
Посмотреть на писанки авторства известных мастеров и просто любителей можно будет до 23 апреля.
Отметим, в этом году православные христиане отмечают Пасху в воскресенье, 16 апреля. Эксперты уже подсчитали, что пасхальная корзина для украинцев в этом году обойдется в среднем в 377 грн.