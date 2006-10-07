На Буковине запретили добывать гравий, рубить лес и мыть машины

С 1 октября по 19 ноября в реках, протекающих по территории Буковины, - Серет, Черемош, Сучава, - и их притоках запрещен вылов форели на время нереста.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам инспектора Черновицкого территориального отдела рыбинспекции Игоря КРЫСЬКО, на время нереста форели запрещено не только любительскую и спортивную рыбалку, но и добычу гравия и песочно-ракушечной смеси, заготовку леса на берегах этих рек, сброс промышленных и стоковых вод, а также мойку транспорта.

Ручейную форель на Буковине называют стругом. Живет она только в проточной, чистой воде, нерестится на перекатах в октябре-декабре. Этот пресноводный вид рыбы семейства лососевых выращивают и в отдельных хозяйствах Буковины.