В Киеве в лаборатории Укроргсинтез произошел взрыв

В Деснянском районе столицы в помещении ООО „Укроргсинтез” (территория бывшего завода «Радикал») в опытной лаборатории произошел взрыв колбы емкостью 0,5 л с веществом производной толуола.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место происшествия срочно выехали работники специализированного аварийно-спасательного отряда Главного управления МЧС Украины в г. Киеве на автомобиле миниэкспресслаборатория “Пчелка”. Спасатели выявили в воздухе концентрацию соединений толуола в небольшом количестве и провели дегазацию помещений лаборатории 10% мыльно-содовым раствором.

Как выяснилось позже, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса во время очистки химического вещества. В результате взрыва лаборант, который был в помещении, получил незначительные порезы рук от стекла разорвавшейся колбы. Лаборант госпитализирован.