В Луцке отметили годовщину освобождения от фашистов

В Луцке сегодня отметили 65-ю годовщину со дня освобождения города от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю на Мемориале Славы состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие представители городской и областной власти, духовенства, общественности города, ветераны. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Сегодня же корзины с цветами возложили и к памятникам освободителям в микрорайонах Теремно и Вересневе.

Выступая на митинге, городской председатель Луцка Богдан ШИБА призвал горожан не забывать о тех, “кто пал в боях, в борьбе за нашу свободу”.

После митинга-реквиема священники отслужили панихиду.

Также сегодня в народном доме “Просвита” по случаю освобождения Луцка состоится праздничный концерт.