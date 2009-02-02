Цены на газ для населения Тимошенко отдала на откуп НКРЭ
Согласовывать уже не надо...
Кабинет министров Украины освободил Национальную комиссию регулирования электроэнергетики от необходимости согласовывать расчет розничных тарифов на природный газ для населения с Министерством экономики.
Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 28 января т.г. №36), обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.
Постановлением вносятся изменения во Временный порядок установления розничных цен для нужд населения.
Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики создана в декабре 1994 году согласно приказу тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ. Деятельность НКРЭ регулируется Законами «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике», «О жилищно-коммунальных услугах», «О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросового энергопотенциала», «О теплоснабжении».
Согласно указу Президента от 30 октября 2000 года, за НКРЭ был закреплен статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, подконтрольным и подотчетным Президенту. До вступления в силу положений конституционной реформы состав членов НКРЭ формировался указами Президента по представлению премьер-министра. В настоящее время члены НКРЭ назначаются и увольняются постановлениями Кабинета министров Украины.
НКРЭ пересматривает и утверждает тарифы на газ для населения в соответствии с Регламентом комиссии.