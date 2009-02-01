Мэрия Черновцов решила не отапливать школы в выходные дни

Мэрия Черновцов с целью экономии газа решила не отапливать в выходные дни школы, которые имеют собственные котельные.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, каждую субботу и каждое воскресенье в школах будут снижать давление газа до уровня, чтобы только работала система. В ночь на понедельник давление газа будут увеличивать, чтобы на утро обеспечить температуру в классах не ниже 20 градусов тепла.

Режим экономии газа во время выходных дней в Черновцах вводят в 24-х школах, которые имеют собственные котельные. Давление газа в школьных котельных будут снижать лишь при условии, что не будет сильных морозов. Со сниженным давлением газа в выходные будут работать и котельные дошкольных учреждений.

Режим экономного отопления в заведениях образования Черновцов введен в связи с тем, что в этом году бюджетные расходы на оплату энергоносителей и коммунальных услуг сокращены на 20%.