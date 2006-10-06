С 1 декабря в Киеве введут новые тарифы на коммунальные услуги

Киевская городская государственная администрация планирует с 1 декабря ввести новые тарифы на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время заседания расширенной коллегии администрации.

В разговоре с журналистами на вопрос, во сколько раз: 3,4 или 2 раза будут повышаться коммунальные тарифы, он сказал, что это зависит от решения Кабинета Министров, где сейчас отрабатывается цена на газ. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, цену на газ, согласно заявлению премьер-министра, планируется уменьшить, а это приведет к уменьшению цены на жилищно-коммунальные услуги, которые предлагает КГГА и которые обсуждались на общественных слушаниях (повышение в 3,4 раза - УНИАН).

«Планируется на 30% уменьшить цену на газ. Это прямым ходом влияет на тарифы. Но больше, чем те, которые мы задекларировали, они быть не могут. А меньше, я думаю, будут», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его информации, при КГГА сейчас создана комиссия, которая занимается проверкой хозяйственной деятельности «Киевводоканала» и «Киевэнерго» с тем, чтобы увидеть, насколько еще можно за счет внутренних резервов этих предприятий снизить тарифы, то есть за счет отчислений на амортизацию и осуществление ремонтных работ на этих предприятиях.

«И может против тех тарифов, которые мы задекларировали, мы в два раза их снизим», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.