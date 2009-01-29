В Украине начали отключать от электрики стратегические объекты

В Министерстве обороны Украины сообщают о фактах отключения от энергоснабжения некоторых стратегических для обеспечения обороны государства военных объектов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, энергоснабжающие кампании нескольких областей Украины, несмотря на небольшие суммы долга, отключают от света воинские части и учреждения Вооруженных Сил, обеспечение которых электроэнергией является крайне важным для выполнения задач по защите государства.

Так, в обед 28 января представителями ОАО ЭК “Черниговоблэнерго” начались отключения от электроснабжения воинских частей, которые несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства: радиолокационного подразделения войск противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ и отдельного полка специального назначения. Их долги за снабжение электроэнергии составляют 8 тыс. грн. и 38 тыс. грн. соответственно.

Отключен и Черниговский областной военный комиссариат и сборный пункт, которые задолжали только 3 тыс. грн.

Сегодня же “Чернигрвоблэнерго” планирует отключить от электроснабжения отдельный линейно-узловой полк связи, а также территориальное управление “Север” Сухопутных войск ВСУ.

Периодические отключения претерпевают и другие воинские части и даже стратегические объекты, которые дислоцируются на территории Черниговской области. В частности, крайне проблемная ситуация наблюдается в населенных пунктах Нежине, Прилуках, Гончаровском и Ичне.

Особую обеспокоенность вызывает периодическое отключение от электроснабжения объектов 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ, расположенного в Ичнянском районе Черниговской области, говорится в сообщении. Этот арсенал является одним из наибольших среди всех баз, арсеналов и складов хранения ракет и боеприпасов в Вооруженных силах. На территории этого стратегического объекта сохраняется вся номенклатура боеприпасов, 70% из которых являются непригодными для дальнейшего использования и нуждаются в утилизации.