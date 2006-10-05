Ющенко: мы теряем динамику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость срочного принятия законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своем заявлении для прессы.

«Я не понимаю тех политических дебатов, которые сегодня ведутся, в том числе в парламентских стенах, о возможности переноса этого вопроса на следующий год. Это не возможно. Мы теряем динамику, если мы таким образом будем подходить к этому формальному техническому вопросу», - сказал, в частности, В.ЮЩЕНКО.

По его словам, тот 21 закон, в изменениях в которых нуждается концепция вступления в ВТО, должен «немедленно быть рассмотрен в парламенте».

По словам Президента, это направления касается и возможности создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

«Пока у нас не будет статуса свободных торговых отношений с европейским рынком, мы не можем говорить о нашем экспортном потенциале, о новых рабочих местах и чьей-то заработной плате. Но этот вопрос тормозится одним – сроками вступления Украины в ВТО», - отметил он.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «Украину хотят видеть в режиме зоны свободной торговли на двусторонней основе, но при одном условии – когда мы наконец станем членом ВТО, когда Украина будет работать на мировом рынке как полноправный партнер, а не как какая-то европейская периферия».

В.ЮЩЕНКО отметил, что политики должны понять, что одна проблема влечет за собой ряд других: «Если мы своевременно не пройдем вопросы, связанные со вступлением в ВТО, связанные с переговорным процессом с ЕС о зоне свободной торговли, своевременно не подпишем новый либерализованный визовый режим для граждан Украины в ЕС, нам очень трудно будет качественно подготовиться к переговорному процессу, который нас ожидает в будущем году, о новом формате соглашения Украина-ЕС». При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что конечной целью этих переговоров является прямое членство Украины в ЕС.

В то же время, по его словам, если государство не станет членом ВТО, то указанные переговоры с ЕС оно будет начинать «с явно ущербной для Украины позиции».