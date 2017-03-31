В Украине с начала года умерли 144 заключенных и осужденных - Луценко

В Украине с начала года умерли 144 заключенных и осужденных.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования деятельности медицинских служб учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС), сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Основной вопрос совещания - обеспечение независимости и демилитаризации медицинских служб ГУИС как важной составляющей обеспечения прав заключенных и осужденных на охрану здоровья", - отметила она.

Луценко, говоря об основных системных проблемах, сообщил, в частности, что "по состоянию на 30 марта умерло 144 заключенных и осужденных против 112 за аналогичный период прошлого года, и это при том, что в результате гуманизации уголовного законодательства, исполнения закона "Савченко" количество заключенных в учреждениях постоянно уменьшается (за 2016 год - с 81,4 до 60,6 тыс.)".

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Также, по данным Луценко, количество инвалидов в учреждениях составляет 1200 человек, они требуют особого медицинского наблюдения.

Вместе с тем Луценко заявил, что лишь на треть укомплектован штат отделов медицинского обеспечения в 6 межрегиональных управлениях Министерства юстиции, которые должны ежедневно контролировать и своевременно реагировать на системные нарушения в медицинской сфере в подчиненных учреждениях.

Кроме того, подчеркнул генпрокурор, государственное финансирование нужд медицинского обеспечения текущего года, как и последние несколько лет, не превышает 22-23%.

"Катастрофически не хватает врачей и среднего медицинского персонала, укомплектование должностей которых во многих учреждениях не превышает 50-60%", - подчеркнул Луценко.

Среди прочего, Луценко отметил, что аккредитация медицинских частей учреждений, больниц ГУИС и аттестация медицинских работников в большинстве случаев не проведена, поскольку "на это не выделяются средства", медицинское оборудование вообще не обновляется и по меньшей мере на 70% устарело или не функционирует.

Согласно сообщению, Луценко подчеркнул, что "отделы в межрегиональных управлениях Министерства юстиции, которые занимаются медицинским обеспечением заключенных, фактически испытывают кадровый "голод", что является свидетельством их ненадлежащего формирования по остаточному принципу без признания приоритета защиты прав заключенных на охрану здоровья".

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"Европейскими пенитенциарными правилами предусмотрено, что политика охраны здоровья в пенитенциарных учреждениях должна быть неотъемлемой частью национальной системы здравоохранения; заключенные имеют право на доступ к существующим в стране медицинским услугам без дискриминации по признаку их правового положения", - отметил генпрокурор.

Он также подчеркнул, что "передача Минздраву функции оказания медицинской помощи заключенным полностью согласуется с действующим законодательством Украины, в частности законом "Основы законодательства Украины об охране здоровья". Эти задачи должны выполняться врачами независимо от администрации мест лишения свободы. Медицинские работники не должны подчиняться руководителям учреждений, что в повседневной реальности, как мы знаем, приобретает крайне негативные последствия неоказания медицинской помощи".