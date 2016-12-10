"Одна из худших": Луценко после проверки колонии на Житомирщине хочет увольнения начальника

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, в ходе проверки установлен «ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства в отношении режимных требований, охраны труда, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, применения поощрительных норм закона и тому подобное. В частности, выявлены факты применения к заключенным мер дисциплинарного воздействия, которые не соответствуют тяжести и характеру проступка».

Также выяснено, что «администрация исправительного учреждения не обеспечила обязательный медицинский осмотр заключенных и персонала, задействованного на пищеблоках, лечебно-профилактических, других работах. Осужденные лишены возможности доступа к питьевой воде, подача которой должным образом к учреждению не налажена».

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Кроме того, как подчеркнули в ГПУ, осужденные лишены возможности приобретать продукты питания и предметы первой необходимости. Ассортимент товара в магазине является крайне неудовлетворительным.

По данным Генпрокуратуры, отсутствие надлежащего контроля за осужденными привело к совершению злостных нарушений режима содержания и преступлений, которых в этом году совершено уже три, один из которых является особо тяжким – умышленное убийство.

«Начальник колонии не имел права допустить такого состояния. Это одна из худших (колоний – ред.), что я видел. Я думаю, что мы будем не хлопотать, а требовать увольнения начальника по статье», - заявил Луценко во время проверки.

По его словам, указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами указанной исправительной колонии своих должностных обязанностей.

Кроме того, как отмечается в сообщении, во время проверки генеральный прокурор провел своеобразный прием осужденных, отбывающих наказание в указанной колонии.

Как сообщал УНИАН, Луценко утром 10 декабря прибыл без предупреждения с инспекционной проверкой в Райковскую колонию на Житомирщине.