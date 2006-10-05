Президент не позволит правительству отменить выплаты малообеспеченным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил постановление Кабинета Министров "О прекращении действия некоторых постановлений Кабинета Министров Украины" от 17 августа 2006 года, которым предусматриваются социальные выплаты одиноким матерям и молодым педагогам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО применил инструмент приостановления действия актов Кабинета Министров с целью защиты и поддержки социально незащищенных слоев населения.

"Решение об остановке действия этих постановлений не отвечало конституционному принципу, в соответствии с которым права человека должно определять содержание государственной деятельности, а также расходилось с положениями Универсала о повышении благосостояния граждан и борьбе с бедностью", - подчеркнули в пресс-службе.

Материальная помощь роженицам, одиноким матерям и учителям является инициативой Президента Украины и отвечает положениям его предвыборной программы "Десять шагов навстречу людям".

Как напоминает пресс-служба, 22 сентября глава государства как гарант соблюдения Конституции и прав человека обратился с письмом к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором предложил Кабинету Министров пересмотреть свои постановления о прекращении материальных выплат одиноким матерям и молодым педагогам. Вследствие этого правительство своим постановлением от 26 сентября возобновило выплаты учителям и сейчас работает над возобновлением выплат матерям.

Перед этим, 17 августа, Кабинет Министров собственным постановлением остановил выплаты одиноким матерям на детей до достижения ими 23-летнего возраста в случае, если дети обучаются в высших учебных заведениях. Этим же постановлением Кабмин отменил предусмотренную с начала следующего года денежную адресную помощь выпускникам-педагогам, которые обязались не менее трех лет проработать в школах и профтехучилищах, назначенных государством.