Суд оставил в силе запрет Затулину на въезд в Украину

Коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева не удовлетворила жалобу директора Института стран СНГ, депутата Госдумы России Константина ЗАТУЛИНА на постановление СБУ от 3 июня 2006 года, которым ему запрещен на 1 год въезд в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено сегодня вечером судьей Шевченковского райсуда столицы Александром ШОСТАКОМ.

Как говорится в резолютивной части постановления, обжаловать его стороны – участницы процесса - могут в апелляционном порядке в течение 10 дней с момента получения ими полного текста постановления, который будет выдан участникам процесса 9 октября.

Комментируя это решение по завершении судебного заседания в интервью журналистам, К.ЗАТУЛИН отметил, что он не услышал со стороны представителей в суде СБУ ни одного весомого аргумента, который мог быть положен в основу объявленного судом решения.

К.ЗАТУЛИН также сказал, что «желание верить украинскому правосудию у меня лично сильно подвергнуто сомнению». При этом он добавил, что ему интересно увидеть полный текст постановления, которое аргументировало судебное решение.

В то же время он отметил, что будет находиться в Украине до субботы, а вопрос с представлением апелляционной жалобы будет решать его адвокат Андрей ФЕДУР. В случае же необходимости, он и его адвокат будут подавать кассационную жалобу, а если и это не поможет, обратятся в Европейский суд.

Отвечая на вопросы журналистов, К.ЗАТУЛИН еще раз выразил свое удивление запрещением СБУ на его въезд в Украину. «Мы (Россия – УНИАН) никого «не оглушали» запретами на въезд в Россию. Возможно мы были не правы, и нам нужно перейти к такой практике…».

В свою очередь пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала журналистам: «Мы довольны решением суда. Оно обоснованное и объективное и подтверждает, что Служба безопасности действовала исключительно в правовом поле, в соответствии с Конституцией и законами Украины”.

При этом она добавила, что все другие комментарии будут по получении полного текста постановления суда.

Как сообщал УНИАН, СБУ приняла решение запретить К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину 3 июня этого года. СБУ мотивировала свое решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, который принимал участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Феодосии, направленных на разрушение целостности Государства Украина.