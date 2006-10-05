ВР преодолела вето Президента на закон об Академии наук

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук и статусе их имущественного комплекса".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 362 народных депутата из 436 зарегистрированных в зале.

Закон направлен на активизацию деятельности научных учреждений и организации академической науки по использованию своих научных достижений в народном хозяйстве и будет способствовать развитию их материально-технической базы и социально-бытовых объектов, улучшению социального статуса научного работника.