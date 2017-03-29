Киев парализовали 8-балльные пробки

В Киеве масштабные пробки, по состоянию на 18:50 их уровень составляет 8 баллов. Многокилометровый затор образовался от ул. Е. Телиги до проспекта генерала Ватутина.

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Скорость движения транспорта от ул. Е. Телиги до просп. Генерала Ватутина не превышает 7 км/час. Также наблюдаются пробки на Набережном шоссе.

Скопление автомобилей наблюдается и в центре города. Движение затруднено в районе Бессарабки и на бул. Т. Шевченко, ул. Бассейной, ул. Большой Васильковской, ул. Шота Руставели.

На левом берегу пробки образовались на Дарницкой площади и просп. Юрия Гагарина.