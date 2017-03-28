Грузины запустили флешмоб о предоставлении "безвиза" Украине (фото, видео)
17:12, 28 марта 2017Общество
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Грузины снова поддержали украинцев - на этот раз флешмобом по "безвизу".
Граждане Грузии, которая 28 марта получила безвизовый режим с ЕС, устроили флешмоб в поддержку Украины.
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Участники такого флешмоба публикуют свои фото с хештегом #Visa_Free_For_Ukraine. В руках они держат надпись "Я не чувствую себя европейцем достаточно, пока Украина не получит "безвиз".
Украинцы, в свою очередь, в комментариях под фото благодарят грузинам за такой жест.
Напомним, Совет Европейского Союза утвердил "безвиз" для Грузии 27 февраля 2017-го, а 1 марта прошла официальная церемония подписания документов между ЕС и Тбилиси. 28 марта для них начал действовать безвизовый режим.
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