В день оккупации Крыма детей заставили со словами "спасибо" кланяться памятнику "зеленому человечку" (видео)

В сети появилась видео, на котором группа детей в аннексированном Крыму кланяется памятнику "зеленому человечку" со словами благодарности и танцует вокруг него.

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Ролик опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской.

На записи видно, как под гимн "Вежливые люди" в исполнении Академического ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова дети подходят к памятнику, кланиятся, хором говорят "Спасибо", после чего танцуют.

Пользователей социальных сетей поразило видео с празднования оккупации Крыма.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.